Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends, CorFio: “Ecco alcuni dei presenti”

In campo si sfideranno la “Fiorentina All Stars” e le “Operazione Nostalgia Legends”, con circa 40 ex calciatori

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 10:48)

«Cento anni meritano notti speciali. E questa sarà una di quelle». Con questo spirito la Fiorentina ha programmato per il 2 settembre una grande partita-evento allo stadio Artemio Franchi (ore 20) per celebrare il centenario del club, che ricorrerà il 29 agosto 2026. In campo si sfideranno la “Fiorentina All Stars” e le “Operazione Nostalgia Legends”, con circa 40 ex calciatori tra leggende viola e grandi nomi del calcio mondiale.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio di eventi, progetti e celebrazioni che accompagneranno tutto il 2026 e coinvolgeranno la città di Firenze e i tifosi. L’obiettivo è trasformare il centenario in un’occasione diffusa di festa e identità, con il Franchi come palcoscenico principale e il coinvolgimento anche del Comune in varie attività collaterali.

Tra gli ex attesi e invitati figurano campioni che hanno fatto la storia viola come Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Francesco Toldo e Pizarro, oltre a figure come Luca Toni e Sebastien Frey, coinvolti nell’organizzazione e negli eventi celebrativi. Nel frattempo sono previste altre iniziative, tra cui serate celebrative e appuntamenti istituzionali in tutta la Toscana per ricordare la storia del club. Lo scrive il Corriere Fiorentino.