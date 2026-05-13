La Nazione analizza il futuro di Albert Gudmundsson. Per lui la differenza la potrà fare il nuovo allenatore. Quindi: se arriva un tecnico che si fida dell’islandese, delle sue qualità rimaste troppo nascoste a Firenze, la Fiorentina gli ripresenterà un futuro e una maglia.
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Nazione: “Gudmundsson? Decide l’allenatore. Intanto Paratici fa il prezzo”
In caso contrario, bisognerà capire se ci sono estimatori, in Italia o all’estero, pronti a valutare Albert Gudmundsson 15 milioni
In caso contrario, bisognerà capire se ci sono estimatori, in Italia o all’estero, pronti a valutare Albert Gudmundsson per una cifra comunque importante: mai sotto i 15 milioni.
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