Nazione: “Dodò, c’è il rischio di perderlo a zero. Rebus Fortini, che fa Paratici?”

La Nazione si sofferma sul futuro di Dodò . Il contratto scade fra un anno (2027). Dunque: o si arriva a un rinnovo, quindi un maxi-investimento della società che diventi una garanzia per lui ma anche per la Fiorentina, che potrà così fare una valutazione del cartellino adeguata a eventuali pretendenti, oppure, se si ripartirà con lo status quo attuale, il rischio di uno svincolo e quindi di un addio futuro a zero euro sarà altissimo. L’affare Dodò dovrà essere affrontato subito e potrebbe “scaldare” i primi giorni del mercato.

Fortini

Non solo Dodò, ma Paratici dovrà risolvere anche la questione Fortini. Il giovane terzino della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha un potenziale enorme. Ci sarà da capire cosa vorrà fare il giocatore, in attesa di offerte.