In casa Fiorentina, dopo una stagione così deludente, i punti fermi da cui ripartire saranno pochissimi. Come scrive La Repubblica, già per la porta il futuro di David De Gea è un rebus, perché la società sta riflettendo su di lui. Il motivo? Lo stipendio. Per quanto possa offrire, l'ex United resta uno dei più pagati della rosa. La Juventus è già pronta con un'offerta, ma per adesso vorrebbe continuare in viola. Detto questo, ogni scenario, almeno per il momento, resta aperto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “De Gea può partire”. Motivazione, Juventus e il suo pensiero”
news viola
Rep: “De Gea può partire”. Motivazione, Juventus e il suo pensiero”
David De Gea è uno dei giocatori che la Fiorentina sta valutando per il prossimo anno: il problema non riguarda il campo
La soluzione casalinga—
L'eventuale sostituzione fredda porterebbe alla promozione di Tommaso Martinelli, destinato ad un altro anno di prestito, magari ancora alla Sampdoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA