Rep: “De Gea può partire”. Motivazione, Juventus e il suo pensiero”

David De Gea è uno dei giocatori che la Fiorentina sta valutando per il prossimo anno: il problema non riguarda il campo

In casa Fiorentina, dopo una stagione così deludente, i punti fermi da cui ripartire saranno pochissimi. Come scrive La Repubblica, già per la porta il futuro di David De Gea è un rebus, perché la società sta riflettendo su di lui. Il motivo? Lo stipendio. Per quanto possa offrire, l'ex United resta uno dei più pagati della rosa. La Juventus è già pronta con un'offerta, ma per adesso vorrebbe continuare in viola. Detto questo, ogni scenario, almeno per il momento, resta aperto.