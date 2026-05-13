Nazione: “Cessione di Piccoli solo in un modo, altrimenti rimarrà a Firenze”

O Roberto Piccoli lascia Firenze con la formula del prestito (e quindi le parti si rivedranno fra 12 mesi), oppure rimane in rosa

Cosa farà la Fiorentina con Roberto Piccoli? Se si deve fare il punto sulle situazioni complicate, di sicuro quella legata all’attaccante arrivato dal Cagliari l’estate scorsa rappresenta un rebus complicato da interpretare e risolvere.

Il problema vero, parlando davanti al mercato che sta per accendersi, è il prezzo che la società viola ha pagato per portarsi a casa il bomber: 27 milioni.