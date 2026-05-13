Cosa farà la Fiorentina con Roberto Piccoli? Se si deve fare il punto sulle situazioni complicate, di sicuro quella legata all’attaccante arrivato dal Cagliari l’estate scorsa rappresenta un rebus complicato da interpretare e risolvere.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Cessione di Piccoli solo in un modo, altrimenti rimarrà a Firenze”
La Nazione
Nazione: “Cessione di Piccoli solo in un modo, altrimenti rimarrà a Firenze”
O Roberto Piccoli lascia Firenze con la formula del prestito (e quindi le parti si rivedranno fra 12 mesi), oppure rimane in rosa
Il problema vero, parlando davanti al mercato che sta per accendersi, è il prezzo che la società viola ha pagato per portarsi a casa il bomber: 27 milioni.
Dunque, ipotizzare un addio a giugno porterà a una considerazione inevitabile: o Roberto Piccoli lascia Firenze con la formula del prestito (e quindi le parti si rivedranno fra 12 mesi), oppure rimane in rosa e si gioca una nuova chance con la Fiorentina puntando a dimostrare le sue qualità. Lo scrive la Nazione.
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