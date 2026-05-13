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Capitolo difesa, chi parte e chi no. Rep: “Dodò sarà addio. Il piano su Comuzzo”

Capitolo difesa, chi parte e chi no. Rep: “Dodò sarà addio. Il piano su Comuzzo” - immagine 1
In casa Fiorentina sarà rivoluzione in difesa: in quattro verso una riconferma, il resto dei giocatori presenti saluterà
Redazione VN

Pure in difesa saranno diverse le situazioni da valutare in casa Fiorentina, con Paratici pronto a lavorare soprattutto sulle fasce. Secondo quanto riportato da La Repubblica, destra la coppia Dodo-Fortini è destinata a partire: entrambi con un contratto non rinnovato e, nel caso di Fortini, con rapporti non idilliaci tra Paratici e procuratore. Nel caso di Dodo, comunque, la Fiorentina non intende fare sconti sul cartellino e le offerte saranno valutate attentamente.

Tre conferme al centro?

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Al centro la coppia Pongracic-Ranieri è una base da cui ripartire: «Mi sento di essere un leader per la Fiorentina del futuro», ha detto il croato domenica dopo la partita con il Genoa, mentre Ranieri, pur in un'annata complicata, ha dimostrato attaccamento e atteggiamento positivo. Rugani, con due presenze da 45 minuti nelle ultime due partite, sarà ufficialmente riscattato, altrimenti tornerà alla Juventus. Il vero nodo è Comuzzo: svalutato clamorosamente nel corso di questa stagione, l'obiettivo è provare a rilanciarlo.

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Corsia mancina

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A sinistra Gosens non convince per età e condizione fisica, mentre Parisi sarà confermato, anche se molto dipenderà dal nuovo tecnico e dalla volontà di utilizzo.

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