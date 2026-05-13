Anche il futuro di Nicolò Fagioli è un tema in casa Fiorentina e ne parla la Nazione. È stato una delle poche note liete (anche se non al massimo) della stagione. Difficile immaginare una Fiorentina formato rilancio senza la sua presenza in mezzo al campo.
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Nazione avverte su Fagioli: “Avrà offerte importanti, proposte a cinque stelle”
Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Nicolò Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo
Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Nicolò Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo.
Fagioli ha in tasca un contratto lungo, ma proprio per questo eventuali proposte ufficiali saranno di quelle a cinque stelle. Per il club e per le sue tasche.
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