Nazione avverte su Fagioli: “Avrà offerte importanti, proposte a cinque stelle”

Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Nicolò Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 08:54)

Anche il futuro di Nicolò Fagioli è un tema in casa Fiorentina e ne parla la Nazione. È stato una delle poche note liete (anche se non al massimo) della stagione. Difficile immaginare una Fiorentina formato rilancio senza la sua presenza in mezzo al campo.

Detto questo è inutile fare finta di non vedere: Nicolò Fagioli ha mercato. Avrà offerte importanti e questo può essere un tarlo.

Fagioli ha in tasca un contratto lungo, ma proprio per questo eventuali proposte ufficiali saranno di quelle a cinque stelle. Per il club e per le sue tasche.