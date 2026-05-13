Gazzetta: “Kean scalpita per la Juve. Ecco cosa risulta in vista di Torino”

Sei mesi dopo, però, il problema è che Kean non ha mai lavorato in gruppo e il primo step sarà proprio quello di cominciare a fare il resto del lavoro in gruppo

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 08:42)

Kean prova a sgommare perché ha una gran voglia di giocare contro la Juventus, anche se ancora non è possibile sapere se avrà la meglio nella sfida personale contro il problema alla tibia che lo affligge da tempo. Il countdown è iniziato e l'attaccante sta aumentando i carichi di lavoro al Viola Park: doppia seduta anche ieri, dopo quella di lunedì. Giornate in cui il resto della squadra era libera, ma non lui che ha messo la sua ex realtà nel mirino come accadde già all'andata quando Moise non stava bene, ma, alla fine, giocò.

Sei mesi dopo, però, il problema è che Kean non ha mai lavorato in gruppo e il primo step sarà proprio quello di cominciare a fare il resto del lavoro con i compagni: il centravanti azzurro sta facendo di tutto per esserci anche perché vuole concludere al meglio una stagione difficile dove cercherà di aumentare, in queste ultime due curve il numero dei gol, 9 quest'anno contro i 25 totali della scorsa stagione (comprese le Coppe) quando era stato il vero trascinatore della formazione di Palladino.

L'ultima volta che è stato in campo, come detto, era il 4 aprile contro il Verona per poi saltare le sfide con Lazio, Lecce, Sassuolo, Roma e Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.