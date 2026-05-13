La Nazione si sofferma sul futuro di De Gea. Lui, lo si è capito, vuole riprovare l’avventura di Firenze. O anche, giustamente, non ha più voglia di fare il giramondo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su De Gea: “Lui chiaro, decide Paratici. E occhio alla Juventus”
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Nazione su De Gea: “Lui chiaro, decide Paratici. E occhio alla Juventus”
La risposta definitiva può arrivare dal mercato e da quanto eventuali club interessati a David de Gea sono pronti a spendere
Il contratto glielo permette (scadenza nel 2028) e dunque la parola passa alla filosofia societario-tecnica del club. Si punterà ancora su un numero uno che non è più un ragazzino? Oppure esiste la tentazione di mettere fra i pali qualcuno che possa diventare il padrone del ruolo per anni?
La risposta definitiva può arrivare dal mercato e da quanto eventuali club interessati a David de Gea sono pronti a spendere. Occhio alla Juventus.
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