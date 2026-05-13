CorFio analizza: “Il Franchi è sempre vuoto, non si riempie nemmeno a metà”

A colpire non sono stati solo i mugugni, ma anche le immagini del Franchi con diversi vuoti persino in curva Ferrovia

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 08:16)

I fischi dopo lo 0-0 contro il Genoa, che ha sancito la salvezza della Fiorentina, sono diventati il simbolo della contestazione del tifo viola verso una stagione considerata deludente. A colpire non sono stati solo i mugugni, ma anche le immagini del Franchi con diversi vuoti persino in curva Ferrovia, segnale evidente di un distacco crescente tra squadra e tifoseria dopo mesi complicati. La protesta, quindi, non è stata un episodio isolato ma il culmine di un malcontento diffuso.

Anche i numeri confermano il calo di entusiasmo. Nonostante una capienza ridotta del Franchi per i lavori in corso, la media stagionale in campionato è stata di circa 20.444 spettatori, con oltre mille posti mediamente vuoti a partita e appena 19 mila presenti contro il Genoa. Gli abbonamenti sono aumentati rispetto all’anno precedente, ma molti tifosi hanno scelto di non presentarsi, mentre la vendita dei biglietti singoli non ha mai realmente decollato. Solo le sfide contro grandi squadre come Inter, Juventus e Milan hanno superato quota 22 mila spettatori.

In Conference League i dati sono stati ancora più bassi, fatta eccezione per la partita contro il Crystal Palace che ha sfiorato il tutto esaurito. Gli incassi da stadio restano simili alla scorsa stagione, ma il clima generale attorno alla squadra appare più freddo. Per questo la Fiorentina dovrà lavorare non solo sul piano tecnico, ma anche sulla riconquista dell’entusiasmo dei tifosi, cercando di restituire al Franchi quell’atmosfera compatta e trascinante che in passato aveva reso speciale il legame tra club e pubblico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.