La Nazione si sofferma sul futuro di Moise Kean.La chiave della clausola è una storia a parte. Che però ci sia qualcuno pronto a mettere 62 milioni su Moise appare davvero difficile da credere.
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Nazione su Kean: “Tocca a lui dire in faccia a Paratici se vuole rimanere o no”
Traduzione: toccherà a Moise Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo allenatore se ha voglia di rimanere oppure sogna altro
Così, il problema può arrivare prima dei giorni della clausola (a luglio), quando ci sarà chi busserà alla porta della Fiorentina con una quarantina di milioni e magari proverà a far vacillare la voglia di rigiocarsela a Firenze del bomber.
Traduzione: toccherà a Moise Kean dire in faccia a Paratici e al nuovo allenatore se ha voglia di rimanere oppure sogna altro.
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