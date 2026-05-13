Il Como giocherà in Europa nella prossima stagione e in attesa di capire in quale competizione, Cesc Fabregas si prepara a costruire una squadra un po' italiana. Le regole UEFA lo impongono e per questo motivo l'allenatore spagnolo ha bisogno di profili azzurri utili alla causa. Tra questi ci sarebbe anche Fabiano Parisi,terzino della Fiorentina e vecchio pallino dell'ex Arsenal.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fabregas ha bisogno d’italiani e punta un giocatore della Fiorentina”
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Gazzetta: “Fabregas ha bisogno d’italiani e punta un giocatore della Fiorentina”
Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione
Parisi—
Secondo la Gazzetta dello Sportinfatti, sono 4 i profili seguiti dal Como. Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione con Paolo Vanoli in maglia viola.
Fabregas—
Nell'ultimo Como-Fiorentina, Fabregas ha elogiato più volte l'ex Empoli:"Guardi giocare Parisi e pensi 'Che talento', lo vorrei allenare". Insomma una dichiarazione d'amore per un giocatore che dovrà capire il suo futuro con il direttore Fabio Paratici.
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