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Gazzetta: “Fabregas ha bisogno d’italiani e punta un giocatore della Fiorentina”

Gazzetta: “Fabregas ha bisogno d’italiani e punta un giocatore della Fiorentina” - immagine 1
Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione
Redazione VN

Il Como giocherà in Europa nella prossima stagione e in attesa di capire in quale competizione, Cesc Fabregas si prepara a costruire una squadra un po' italiana. Le regole UEFA lo impongono e per questo motivo l'allenatore spagnolo ha bisogno di profili azzurri utili alla causa. Tra questi ci sarebbe anche Fabiano Parisi,terzino della Fiorentina e vecchio pallino dell'ex Arsenal.

Parisi

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Secondo la Gazzetta dello Sportinfatti, sono 4 i profili seguiti dal Como. Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione con Paolo Vanoli in maglia viola.

Fabregas

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Nell'ultimo Como-Fiorentina, Fabregas ha elogiato più volte l'ex Empoli:"Guardi giocare Parisi e pensi 'Che talento', lo vorrei allenare". Insomma una dichiarazione d'amore per un giocatore che dovrà capire il suo futuro con il direttore Fabio Paratici.

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