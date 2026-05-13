Gazzetta: “Fabregas ha bisogno d’italiani e punta un giocatore della Fiorentina”

Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione

Il Como giocherà in Europa nella prossima stagione e in attesa di capire in quale competizione, Cesc Fabregas si prepara a costruire una squadra un po' italiana. Le regole UEFA lo impongono e per questo motivo l'allenatore spagnolo ha bisogno di profili azzurri utili alla causa. Tra questi ci sarebbe anche Fabiano Parisi,terzino della Fiorentina e vecchio pallino dell'ex Arsenal.