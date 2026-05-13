Non solo allenatori italiani, Fabio Paratici sta osservando diversi profili per il futuro della panchina viola. Per questo occhio però alle piste estere: in virtù della sua conoscenza, Paratici sta sondando anche opportunità in arrivo dalla Premier.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Un allenatore di Premier tiene la porta aperta a Paratici, c’è concorrenza”
La Nazione
Nazione: “Un allenatore di Premier tiene la porta aperta a Paratici, c’è concorrenza”
Iraola seguito anche dal Crystal Palace, ha lasciato una porta aperta ma ha fatto sapere di voler prima valutare altre opportunità
Iraola—
In tal senso va seguito con attenzione il nome di Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth col quale nei giorni scorsi il club viola avrebbe avuto alcuni contatti.
Concorrenza—
Il mister spagnolo, seguito anche dal Crystal Palace, ha lasciato una porta aperta ma ha fatto sapere di voler prima valutare altre opportunità. Lo scrive la Nazione.
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