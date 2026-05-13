CorSport: “Così Vanoli proverà a convincere Paratici. Grosso piace per un motivo”

Paratici e il futuro

Paratici e il club queste cose le conoscono e le stanno riconoscendo, e non a caso mentre la salvezza si avvicinava hanno cominciato a pensare di far scattare l’opzione del rinnovo, cioè della conferma: e a quella sono rimasti ancorati, convinti del lavoro svolto dal tecnico varesino e della sua visione prospettica. Ma questo non bastava a prendere una decisione che non poteva essere presa in corso d’opera, men che mai ha impedito al direttore sportivo di guardarsi intorno e di sostenere idee alternative, la principale delle quali portava e continua a portare a Fabio Grosso.