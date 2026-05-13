Secondo il Corriere dello Sport, oggi Fabio Paratici incontrerà l'allenatore della Fiorentina. Vanoli aggiungerà un corollario di elementi pro domo sua per nulla marginale, che va dall’aver ricostruito atleticamente un gruppo che a nemmeno un quarto di stagione era già in riserva all’avergli dato un’identità, dal radicale cambio di passo con l’ingresso del 2026 all’esserci riuscito nonostante abbia dovuto fare i conti con assenze prolungate e cali prolungati di rendimento di molti calciatori, dalle ambizioni d’alta classifica alla richiesta di partecipare alla formazione del nuovo gruppo per una Fiorentina competitiva.
Corriere dello Sport
CorSport: “Così Vanoli proverà a convincere Paratici. Grosso piace per un motivo”
Paratici e il futuro—
Paratici e il club queste cose le conoscono e le stanno riconoscendo, e non a caso mentre la salvezza si avvicinava hanno cominciato a pensare di far scattare l’opzione del rinnovo, cioè della conferma: e a quella sono rimasti ancorati, convinti del lavoro svolto dal tecnico varesino e della sua visione prospettica. Ma questo non bastava a prendere una decisione che non poteva essere presa in corso d’opera, men che mai ha impedito al direttore sportivo di guardarsi intorno e di sostenere idee alternative, la principale delle quali portava e continua a portare a Fabio Grosso.
Grosso—
Paratici sa ugualmente anche il modo di lavorare dell’ex esterno campione del Mondo 2006 per averlo fatto diventare allenatore alla Juventus affidandogli la Primavera bianconera, e lo metterà sul piatto della bilancia insieme ad appunti, spunti, dubbi e certezze che presenterà nel “conto” a Vanoli. Ecco perché oggi comunque sia si decide l’allenatore della nuova Fiorentina.
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