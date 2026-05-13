CorSport sicuro: “Oggi l’incontro Vanoli-Paratici. Permanenza non impossibile”

Oggi al Viola Park è previsto l’incontro decisivo tra Fabio Paratici e Paolo Vanoliper stabilire chi guiderà la nuova Fiorentina nella prossima stagione. La società è pronta a cambiare profondamente la squadra in estate, ma non è ancora certo che cambierà anche l’allenatore. Dopo diversi colloqui informali avvenuti nelle ultime settimane, il confronto di oggi dovrà portare a una decisione definitiva: continuare insieme oppure separarsi.