Oggi al Viola Park è previsto l’incontro decisivo tra Fabio Paratici e Paolo Vanoliper stabilire chi guiderà la nuova Fiorentina nella prossima stagione. La società è pronta a cambiare profondamente la squadra in estate, ma non è ancora certo che cambierà anche l’allenatore. Dopo diversi colloqui informali avvenuti nelle ultime settimane, il confronto di oggi dovrà portare a una decisione definitiva: continuare insieme oppure separarsi.
Corriere dello Sport
CorSport sicuro: “Oggi l’incontro Vanoli-Paratici. Permanenza non impossibile”
Paratici-Vanoli—
Vanoli, arrivato dopo l’esperienza al Torino, ha firmato il 7 novembre un contratto valido fino a giugno con opzione di rinnovo annuale a favore del club, senza condizioni legate ai risultati. Ora che la salvezza in Serie A è stata raggiunta, l’allenatore vuole conoscere il proprio futuro, mentre la dirigenza intende rispettare i tempi promessi. Già una decina di giorni fa il direttore sportivo aveva annunciato che il confronto sarebbe avvenuto una volta raggiunto l’obiettivo salvezza.
L'incontro—
Sul tavolo pesa soprattutto il risultato ottenuto da Vanoli, autore di una salvezza considerata storica: la Fiorentina è riuscita a restare in Serie A pur senza vincere alcuna partita nelle prime quindici giornate di campionato. Paratici dovrà quindi valutare non solo l’impresa compiuta, ma anche la capacità del tecnico di guidare il nuovo progetto tecnico e la programmazione immediata del club. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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