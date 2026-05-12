Rapporti con Lucci? Quando Pradè diceva: “Noi lavoriamo con tutti”

Hanno fatto discutere le parole di Fabrizio Corona sui rapporti tra Lucci e Daniele Pradè. Queste le sue parole qualche mese fa

Hanno fatto discutere le parole di Fabrizio Corona sui rapporti tra Lucci e Daniele Pradè. L'ex direttore sportivo della Fiorentina ha già affrontato questo argomento nella conferenza stampa di fine mercato lo scorso settembre: