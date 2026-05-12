Hanno fatto discutere le parole di Fabrizio Corona sui rapporti tra Lucci e Daniele Pradè. L'ex direttore sportivo della Fiorentina ha già affrontato questo argomento nella conferenza stampa di fine mercato lo scorso settembre:
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Rapporti con Lucci? Quando Pradè diceva: “Noi lavoriamo con tutti”
Hanno fatto discutere le parole di Fabrizio Corona sui rapporti tra Lucci e Daniele Pradè. Queste le sue parole qualche mese fa
Durante la mia prima sessione alla Fiorentina Lucci ha portato Cuadrado, Badelj e Vecino. Poi ha portato Muriel e per anni non abbiamo lavorato con lui. Poi lo scorso anno ha portato Kean a 15 milioni, Dzeko a parametro 0, Caviglia in prestito con diritto. Piccoli lo abbiamo voluto noi. Non c'è un agente che può dire qualcosa di anomalo sulla Fiorentina e soprattutto su Daniele Pradè, noi lavoriamo con tutti e abbiamo buoni rapporti con tutti. Se ci serve un agente ci lavoriamo. Poi c'è con chi ti trovi meglio, chi ti prende meglio e conosce meglio le dinamiche ma questo fa parte del lavoro. Noi lavoriamo con tutti e siamo open.
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