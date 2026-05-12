David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione sul possibile addio di Fabio Paratici:
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Guetta non fa drammi: “Paratici via? Calma, non è che ci lascia Baggio o Batistuta”
David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno, ha espresso la sua opinione sul possibile addio di Fabio Paratici
Paratici via dalla Fiorentina? Se dovesse andare al Milan sarebbe il colmo. Però voglio dire una cosa, dobbiamo rivalutare la figura dell'ex Juventus. Cioè, si parla di un ottimo dirigente ma se dovesse andare via non bisogna fare drammi. Non è che ci lascia Baggio o Batistuta. Voglio ricordare che il mercato di gennaio è stato deludente, con Fabbian e Brescianini che hanno fatto male. Anche Harrison e Solomon non hanno fatto benissimo.
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