Franchi, non solo la Curva: il nuovo parcheggio? Bloccato dall’alta velocità

Il restyling dello stadio Franchi non passa solo dalle strutture in acciaio e dai gradoni che in queste settimane stanno comparendo nella nuova Curva Fiesole. In particolare a comporre il progetto dell'area sportiva di Campo Marte, c'è anche nuovo parcheggio da 2.500-3.000 posti in via Campo d’Arrigo. Ne scrive il Corriere Fiorentino che si occupa dell'iter urbanistico dell'opera che resta ferma alla carta. È prevista dal piano urbanistico di Palazzo Vecchio, ma la realizzazione è legata a una serie di ostacoli tecnici e burocratici.