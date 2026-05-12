Il restyling dello stadio Franchi non passa solo dalle strutture in acciaio e dai gradoni che in queste settimane stanno comparendo nella nuova Curva Fiesole. In particolare a comporre il progetto dell'area sportiva di Campo Marte, c'è anche nuovo parcheggio da 2.500-3.000 posti in via Campo d’Arrigo. Ne scrive il Corriere Fiorentino che si occupa dell'iter urbanistico dell'opera che resta ferma alla carta. È prevista dal piano urbanistico di Palazzo Vecchio, ma la realizzazione è legata a una serie di ostacoli tecnici e burocratici.
Corriere Fiorentino
Franchi, non solo la Curva: il nuovo parcheggio? Bloccato dall’alta velocità
L’area individuata, infatti, è attualmente occupata da materiali di cantiere legati alla realizzazione del tunnel dell’alta velocità ferroviaria. Come ha spiegato in consiglio comunale Andrea Giorgio, assessore alla mobilità. Una condizione che di fatto la rende inutilizzabile fino al completamento dei lavori.
Cantieri sovrapposti—
Le stime più recenti indicano il 2029 come fine dei cantieri ferroviari, data che coinciderebbe anche con altri importanti interventi infrastrutturali della zona, tra cui proprio la ristrutturazione dello stadio Franchi. L’area è di proprietà ferroviaria e qualsiasi intervento richiederà un accordo tea RFI e Palazzo Vecchio. Tra le ipotesi c’è anche un utilizzo parziale e provvisorio degli spazi per la sosta dei residenti, così da alleviare i disagi durante i cantieri della nuova linea tramviaria.
Restano però forti dubbi sui tempi complessivi- si legge nell'articolo. Se il parcheggio verrà realizzato solo a fine decennio, rischia di non essere pronto né per il completamento dello stadio né per eventi futuri come gli Europei 2032.
© RIPRODUZIONE RISERVATA