Franchi, project financing e nodo concessione: il futuro dello stadio entra nel vivo

Stadio Franchi, avanti sul project financing: gara pubblica, nodo concessione e corsa a Euro 2032. Restano i dubbi sui costi e sulla gestione

Il percorso per il nuovo stadio della Fiorentina entra in una fase decisiva. Dopo la valutazione iniziale del dossier viola, si aprirà una gara pubblica basata sul project financing per verificare l’eventuale presenza di altri soggetti privati interessati. Solo successivamente, e comunque non prima di sei mesi dall’assegnazione, si entrerà nel cuore del piano economico-finanziario: un passaggio chiave sul piano amministrativo e giuridico, da cui dipenderanno aspetti fondamentali come l’entità dei fondi messi dal proponente e i tempi di erogazione, oltre alla durata e alle condizioni della concessione dell’impianto.