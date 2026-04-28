Paolo Vanoli ha concesso due giorni di riposo alla Fiorentina, che riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al Viola Park in vista della sfida di lunedì contro la Roma all’Olimpico. La settimana sarà soprattutto dedicata al recupero degli infortunati e alla gestione delle condizioni fisiche della rosa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Vanoli ritrova Gosens. Da valutare Piccoli, ma non solo”
La Nazione
Nazione: “Vanoli ritrova Gosens. Da valutare Piccoli, ma non solo”
Nazione sui recuperi in casa Fiorentina
Tra le notizie positive c’è il ritorno certo di Robin Gosens, che sarebbe stato disponibile anche contro il Sassuolo ma è stato gestito. Rientrerà dalla squalifica Marin Pongracic, mentre restano da valutare le condizioni di Balbo, Parisi e Fortini, tutti alle prese con acciacchi o percorsi di recupero ancora da definire.
Il nodo principale riguarda l’attacco: Piccoli spera di recuperare dal problema muscolare accusato a Lecce, mentre per Kean prosegue un lavoro personalizzato con l’obiettivo di averlo al meglio nelle ultime gare stagionali. La situazione resta quindi in continua evoluzione, con diversi dubbi che Vanoli scioglierà solo nel corso della settimana. Lo scrive la Nazione.
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