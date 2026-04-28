A Firenze si è acceso un acceso dibattito dopo lo 0-0 contro il Sassuolo, ma non per il risultato bensì per la mancata presenza in campo di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante, autore di 17 gol con l’Under 20, è rimasto in panchina per tutta la partita nonostante la classifica tranquilla e l’assenza di reali obiettivi stagionali.
La Nazione
Nazione: “Tutta la delusione di Braschi. Consolato dai suoi compagni di Primavera”
La scelta dell’allenatore Paolo Vanoli ha fatto discutere, anche perché contrasta con le dichiarazioni recenti del ds Paratici, che aveva parlato della volontà di valorizzare i giovani e costruire anche una possibile squadra Under 23. Braschi si è comunque comportato con professionalità, pur vivendo una comprensibile delusione dopo essere stato a lungo pronto a entrare. I suo compagni di Primavera l'hanno consolato più volte.
Ora resta l’attesa per le ultime giornate di campionato, in cui il giovane potrebbe finalmente trovare spazio e aggiungere minuti alla sua esperienza tra i professionisti, finora limitata a una sola presenza in Conference League. A Firenze, infatti, il tema del futuro dei giovani è diventato più rumoroso del risultato stesso. Lo scrive la Nazione.
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