Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Tutta la delusione di Braschi. Consolato dai suoi compagni di Primavera”

La Nazione

Nazione: “Tutta la delusione di Braschi. Consolato dai suoi compagni di Primavera”

Continua la polemica intorno a Riccardo Braschi
Redazione VN

A Firenze si è acceso un acceso dibattito dopo lo 0-0 contro il Sassuolo, ma non per il risultato bensì per la mancata presenza in campo di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante, autore di 17 gol con l’Under 20, è rimasto in panchina per tutta la partita nonostante la classifica tranquilla e l’assenza di reali obiettivi stagionali.

La scelta dell’allenatore Paolo Vanoli ha fatto discutere, anche perché contrasta con le dichiarazioni recenti del ds Paratici, che aveva parlato della volontà di valorizzare i giovani e costruire anche una possibile squadra Under 23. Braschi si è comunque comportato con professionalità, pur vivendo una comprensibile delusione dopo essere stato a lungo pronto a entrare. I suo compagni di Primavera l'hanno consolato più volte.

Ora resta l’attesa per le ultime giornate di campionato, in cui il giovane potrebbe finalmente trovare spazio e aggiungere minuti alla sua esperienza tra i professionisti, finora limitata a una sola presenza in Conference League. A Firenze, infatti, il tema del futuro dei giovani è diventato più rumoroso del risultato stesso. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Cecchi Gori chiede 300 milioni alla Figc per il caso Fiorentina: cosa succede
Nazione: “La posizione della Fiorentina sui riscatti di Solomon e Harrison”

© RIPRODUZIONE RISERVATA