Nazione: “Tutta la delusione di Braschi. Consolato dai suoi compagni di Primavera”

A Firenze si è acceso un acceso dibattito dopo lo 0-0 contro il Sassuolo, ma non per il risultato bensì per la mancata presenza in campo di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante, autore di 17 gol con l’Under 20, è rimasto in panchina per tutta la partita nonostante la classifica tranquilla e l’assenza di reali obiettivi stagionali.

La scelta dell’allenatore Paolo Vanoli ha fatto discutere, anche perché contrasta con le dichiarazioni recenti del ds Paratici, che aveva parlato della volontà di valorizzare i giovani e costruire anche una possibile squadra Under 23. Braschi si è comunque comportato con professionalità, pur vivendo una comprensibile delusione dopo essere stato a lungo pronto a entrare. I suo compagni di Primavera l'hanno consolato più volte.