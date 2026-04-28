Cecchi Gori chiede 300 milioni alla Figc per il caso Fiorentina: cosa succede

Vittorio Cecchi Gori ha chiesto un risarcimento di circa 300 milioni di euro alla Figc per i danni patrimoniali ed esistenziali legati all’esclusione della Fiorentina dal campionato di Serie B 2002/2003. Secondo la sua ricostruzione, la decisione sarebbe derivata dall’eccessivo indebitamento della società e avrebbe comportato anche una discriminazione rispetto ad altri club poi riammessi.

La vicenda giudiziaria è complessa e si è sviluppata su più fronti, civile e amministrativo, con ricorsi e appelli iniziati già nei primi anni 2000. Cecchi Gori sostiene che la Federazione abbia di fatto “espropriato” il club del suo titolo sportivo, causando un danno ingente alla società e ai suoi valori patrimoniali e costituzionali, mentre la Figc ha sempre respinto queste accuse.