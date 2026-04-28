Risolto l’arcano Lamptey, CorSport: “L’ex Brighton ha finito la stagione”

Due giorni liberi per la Fiorentina, che riprenderà ad allenarsi domani. La squadra viola ha avuto a disposizione quarantotto ore di riposo per ricaricare le batterie dopo l’impegno di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Da valutare le condizioni fisiche dei giocatori che hanno disertato la gara del Franchi per infortunio.

Nella fattispecie Roberto Piccoli, in riserva da più di una settimana per via di un problema all’adduttore sinistro. Poi Fabiano Parisi, alle prese con un edema osseo al piede destro che lo tormenta dall'inizio di aprile. In ripresa Robin Gosens, che ha messo nel mirino la trasfera di lunedì prossimo contro la Roma. Il guaio alla coscia è risultato meno grave del previsto per il classe 1994. Da recuperare anche Niccolò Fortini, ai box per via di una sindrome retto-adduttoria.

Infine Moise Kean, per il quale è stata predisposta una sessione di doppie sedute in modo da diminuire il dolore alla tibia, che lo perseguita da mesi ma che si è manifestato più pesantemente nelle ultime settimane. Per non parlare di Tariq Lamptey, il cui ritorno era previsto per il mese di marzo. Invece l'ex Brighton ha finito anticipatamente la sua stagione in maglia viola con solo due presenze all'attivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.