Nazione: “La posizione della Fiorentina sui riscatti di Solomon e Harrison”

La Nazione sui riscatti in casa Fiorentina

Redazione VN 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 09:28)

A gennaio sono arrivati due esterni offensivi, Harrison e Solomon, e ora il loro futuro è al centro delle valutazioni del club. Tra poche settimane si dovrà decidere se esercitare i riscatti oppure lasciarli tornare alla base, in una scelta che pesa molto per la costruzione della squadra.

Le decisioni che verranno prese da Paratici saranno influenzate da diversi fattori: in primo luogo l’aspetto economico, visto che l’eventuale acquisto di entrambi supererebbe i 15 milioni complessivi, e poi quello tecnico. I due giocatori sono considerati funzionali ai moduli offensivi come il 4-3-3 e il 4-2-3-1, rendendo le valutazioni sugli esterni particolarmente delicate.

Infine, conterà molto il rendimento avuto da gennaio a oggi, giudicato altalenante. In particolare, la prestazione di Solomon è stata condizionata da alcuni alti e bassi, e proprio questa continuità non ancora convincente renderà la scelta finale tutt’altro che scontata. Lo scrive la Nazione.