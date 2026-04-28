Nazione: “Che farebbe De Gea se l’interesse della Juve diventasse reale?”

È qui che si capirà davvero quale sarà il ruolo del portiere spagnolo nella Fiorentina del futuro: se potrà essere un riferimento essenziale, un leader decisivo, un vero capitano dentro e fuori dal campo, oppure se sarà necessario rimettere in discussione questa centralità.

Sia chiaro: De Gea sarebbe intoccabile se la sua scelta di Firenze fosse una scelta di convinzione e non il risultato di non aver avuto (o di non aver colto) un’ultima grande occasione a livello professionale.