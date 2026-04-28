La Nazione si sofferma sul futuro di David De Gea. Al di là della questione, tutt’altro che banale, della fascia di capitano, tutto ruoterà attorno a un punto: cosa farà David De Gea se dovessero diventare concrete le voci di mercato legate a club come la Juventus o altri?
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Che farebbe De Gea se l’interesse della Juve diventasse reale?”
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Nazione: “Che farebbe De Gea se l’interesse della Juve diventasse reale?”
La Nazione si sofferma sul futuro di David De Gea. Al di là della questione, tutt’altro che banale, della fascia di capitano.
È qui che si capirà davvero quale sarà il ruolo del portiere spagnolo nella Fiorentina del futuro: se potrà essere un riferimento essenziale, un leader decisivo, un vero capitano dentro e fuori dal campo, oppure se sarà necessario rimettere in discussione questa centralità.
Sia chiaro: De Gea sarebbe intoccabile se la sua scelta di Firenze fosse una scelta di convinzione e non il risultato di non aver avuto (o di non aver colto) un’ultima grande occasione a livello professionale.
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