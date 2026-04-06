La nuova curva Fiesole inizia a prendere forma. La scorsa settimana è stata posizionata anche l’ultima trave che di fatto completa la struttura della nuova curva. In gergo si chiama catino, in pratica è lo ’scheletro’ della Fiesole che sarà. Qui sotto il servizio e il video realizzato da La Nazione.
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VIDEO – La nuova Curva Fiesole inizia a prendere forma: finito lo scheletro
Le immagini realizzate con il drone da La Nazione. Adesso inizia la fase della posa dei gradoni. La deadline della Curva è tra un anno
Adesso inizierà la posa dei gradoni, che andrà avanti fino a ottobre inoltrato, mentre la copertura dovrà essere assemblata a settembre. Entro febbraio 2027 sono previsti i lavori per i rivestimenti e controsoffitti della copertura. Se il cronoprogramma verrà rispettato in toto, la Fiesole sarà aperta al pubblico a maggio 2027.
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