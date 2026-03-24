Funaro sul Franchi: “Cronoprogramma ok. Spero nel contributo della Fiorentina”

Sara Funaro torna a parlare dei lavori dello stadio Artemio Franchi, affermando: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi. Poi inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un'ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali, non notturni" ha detto la sindaca in una intervista a RTV38.