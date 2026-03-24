Sara Funaro torna a parlare dei lavori dello stadio Artemio Franchi, affermando: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi. Poi inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un'ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali, non notturni" ha detto la sindaca in una intervista a RTV38.
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Funaro sul Franchi: “Cronoprogramma ok. Spero nel contributo della Fiorentina”
Le parole della sindaca sui lavori di restyling dell'Artemio Franchi e la possibile partecipazione della Fiorentina al project financing
Sulla possibilità che la Fiorentina partecipi, con un project financing, al restyling ha aggiunto: "Il mio auspicio è quello di lavorare insieme, lo stadio è la casa della Fiorentina. Secondo me amministrazione comunale e Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo" le parole riportate da firenzedintorni.it.
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