Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha commentato le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi in merito allo Stadio Franchi. Le sue parole a Italpress:
L’ex sindaco Nardella sullo stadio: “Firenze avanti rispetto alle altre città”
Ho apprezzato molto le parole del ministro Abodi con il quale ho avuto da Sindaco una collaborazione molto positiva. Ricordo per esempio le norme di semplificazione e accelerazione per le concessioni degli stadi che lui ha fatto anche attraverso il confronto con me e con altri primi cittadini. Sono altrettanto contento, perché credo che Firenze con il nuovo 'Franchi' abbia delle ottime carte da giocarsi in vista della candidatura dell'Italia per gli Europei del 2032.
Ha proseguito:
Se guardiamo Milano, Genova, Napoli, Roma, Cagliari, Bologna e Bari, e sto parlando di grandi città calcistiche, importantissime, con i loro stadi, tutte queste sono molto indietro rispetto a Firenze, che tra queste è l'unica che non solo ha fatto un concorso, ha fatto una gara, ha fatto una aggiudicazione, ha aperto un cantiere, ma che ha questo cantiere che sta andando avanti.
