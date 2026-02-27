Euro 2032, Uefa in visita a Firenze: Franchi al centro della candidatura italiana

Ad ottobre 2026 il Comitato Esecutivo della Uefa dovrà decidere le 10 città che ospiteranno Euro 2032 . L'Italia e la Turchia dovranno sottoporre all'attenzione degli uffici del massimo organismo calcistico continentale una lista di cinque città ciascuna, che rispondano ai diversi requisiti per quanto riguarda l'accoglienza, la fruibilità e la capacità infrastrutturale, la sicurezza e la sostenibilità dell'evento nel suo complesso.

La scorsa settimana una delegazione Uefa ha incontrato il presidente Gabriele Gravina e l'intero staff federale che segue il progetto di candidatura, guidato dal segretario generale Marco Brunelli. Durante la visita c'è stato modo di constatare lo stato d'avanzamento delle nove sedi ad oggi in linea con i criteri di candidatura ed effettuato un sopralluogo a Firenze presso lo Stadio Franchi, allo Stadio Olimpico di Roma con il supporto di Sport e Salute e incontrato nella sede di via Allegri l'amministrazione comunale e il Cagliari Calcio per il progetto dell'impianto che sarà intitolato a Gigi Riva. Lo riporta ANSA.