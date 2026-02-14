Curva Fiesole, cambia il progetto: stop al cemento armato, via alle travi metalliche

Con l'arrivo dell'ultima perizia di variante approvata a fine gennaio a Palazzo Vecchio, è arrivato anche un cambio decisionale . Le gradinate della nuova curva Fiesole si reggeranno su travi metalliche light, andando a sostituire quelle in calcestruzzo armato . Si tratta di travi autoportanti che non avranno un impatto sul costo iniziale.

La decisione è dovuta agli spazi ristretti di manovra dei materiali presenti in cantiere che avrebbero reso complicato il montaggio dei piloni in calcestruzzo. In ogni caso non ci saranno stravolgimenti rispetto al piano iniziale dal punto di vista strutturale. Il montaggio dovrebbe avere inizio entro la fine del mese. Lo riporta La Nazione.