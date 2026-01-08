Franchi, CorFio: “Altra variante per riprofilare la Maratona. Il punto sullo stadio”

Ci sono altri interventi esclusi dal primo lotto: involucri, finiture e impianti previsti al livello dei nuovi sky box di servizio alla Maratona, la tribuna mobile in curva Fiesole per consentire l'ampliamento del varco di accesso al campo. Questi settori verranno comunque restaurati e rinforzati adeguatamente.

In ogni caso non sarà possibile terminare il primo lotto dei lavori aprendo al pubblico la Maratona senza le gradinate più spaziose. Da Palazzo Vecchio infatti spiegano che «nei prossimi mesi sarà fatta un'altra variante per far sì che la riprofilatura della gradinata nord della Maratona sia realizzata contestualmente coi lavori adesso in corso». Le somme necessarie per coprire i costi sono già a disposizione, ma non sono comprese nel bando da circa 100 milioni.