Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS la societa stadi Riqualificazione dell’Artemio Franchi: ecco quanto costeranno i lavori

la societa

Riqualificazione dell’Artemio Franchi: ecco quanto costeranno i lavori

Riqualificazione dell’Artemio Franchi: ecco quanto costeranno i lavori - immagine 1
Letizia Perini si è espressa sul cronoprogramma per i lavori dell'Artemio Franchi
Redazione VN

L'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato quanto detto dalla sindaca Sara Funaro in merito al costo della riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. I lavori avranno un costo complessivo di 265 milioni di euro.

"Siamo nella fase del primo lotto dei lavori e la contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, ci sarà anche il dettaglio del cronoprogramma del secondo lotto". In merito alla possibilità che la Fiorentina finanzi il completamento dei lavori, Perini ha concluso: "Come ha risposto anche la sindaca in un'intervista di qualche giorno fa, quando ci saranno delle novità, ve le faremo sicuramente sapere".

Leggi anche
Funaro sul Franchi: “Ecco cosa farò a partire dai prossimi giorni”
Perini: “Ecco i requisiti per ospitare Euro32. Cronoprogramma del Franchi? Vi spiego”

© RIPRODUZIONE RISERVATA