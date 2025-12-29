Riqualificazione dell’Artemio Franchi: ecco quanto costeranno i lavori

L'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato quanto detto dalla sindaca Sara Funaro in merito al costo della riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. I lavori avranno un costo complessivo di 265 milioni di euro.
Letizia Perini si è espressa sul cronoprogramma per i lavori dell'Artemio Franchi
"Siamo nella fase del primo lotto dei lavori e la contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, ci sarà anche il dettaglio del cronoprogramma del secondo lotto". In merito alla possibilità che la Fiorentina finanzi il completamento dei lavori, Perini ha concluso: "Come ha risposto anche la sindaca in un'intervista di qualche giorno fa, quando ci saranno delle novità, ve le faremo sicuramente sapere".
