Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno. Ecco le sue parole sul futuro di Paratici:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Lucchesi: “Ho dubbi sulla permanenza di Paratici. Carta bianca? Non c’entra”
news viola
Sentite Lucchesi: “Ho dubbi sulla permanenza di Paratici. Carta bianca? Non c’entra”
"Ho dubbi sulla permanenza di Paratici, c'è un valzer di dirigenti che potrebbe portare a diversi cambiamenti"
Ho dubbi sulla permanenza di Paratici, c'è un valzer di dirigenti che potrebbe portare a diversi cambiamenti. Se avessi un centesimo, non lo scommetterei sulla sua permanenza. Le regole del mondo sono cambiate, soprattutto nel calcio. Io talvolta combatto con me stesso, proprio per lottare contro queste dinamiche. Però è un dato di fatto, va accettato. Dobbiamo conviverci, certamente sono regole di ingaggio diversi e dobbiamo confrontarci. Carta bianca? Non credo dipenda da questo, ma tutto si basa sul blasone o l'importanza di un altro club. La Fiorentina è importante, ma ci sono club più importanti. La dirigenza? Paratici pensa al lato sportivo, Ferrari a quello dirigenziale. A breve credo che Paratici farà chiarezza sul suo futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA