Bocci: “Basterebbe Paratici parlasse, il silenzio della società alimenta tutto”

Paratici va via? "La linea del silenzio scelta dalla Fiorentina non fa altro che alimentare questa situazione"

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 13:47)

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno:

Paratici? "Firenze non deve essere considerata un punch ball, ma queste dinamiche fanno parte del calciomercato. È uno dei direttori sportivi di maggior richiamo che ci sono in Italia, in un momento in cui il mercato è effervescente. Credo che la voce del Milanpossa essere più vera di quella della Roma. Quando Paratici ha firmato un contratto così lungo e impegnativo immagino che la Fiorentina si sia tutelata, reputo impossibile che non sia così. Può darsi che Paratici in questi mesi abbia maturato delle convinzioni che non aveva quando è arrivato a Firenze, forse non ha quella libertà di manovra che si auspicava".

Fiorentina da rivoluzionare? "È una squadra che non ha un'anima, non reagisce alle difficoltà. Può vincere con chiunque (quest'anno poco) e perdere con chiunque soprattutto. La personalità non si compra e non si allena, dal mercato servono giocatori che diano un cambio di passo nello spogliatoio".

Rumours? "Non si può smentire una voce dopo l'altra, ma basterebbero tre parole dello stesso Paratici e tutto questo finirebbe. La linea del silenzioscelta dalla Fiorentina non fa altro che alimentare questa situazione".

Vanoli? "Quando parla spesso è in difficoltà, la parola 'capolavoro' che ha usato non ci sta, ma bisogna riconoscerne i meriti. Ha fatto un buonissimo lavoro, perché la Fiorentina era in una situazione tragica. La scelta dell'allenatore ancora non è indirizzata perché non è stata ancora presa una decisione. L'idea di Paratici può essere precisa, ma certi allenatori sono difficile da portare a Firenze in questo momento. Questa incertezza lascia a Vanoli anche delle chances per rimanere a Firenze".