Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del direttore sportivo viola ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici a Sky: “Voci sulla Roma? Fa piacere. Ma sono concentrato sulla Fiorentina”
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Paratici a Sky: “Voci sulla Roma? Fa piacere. Ma sono concentrato sulla Fiorentina”
Paratici: "Interesse della Roma? Fa piacere essere accostati a grandi club, ma sono arrivato a Firenze da poco e sono concentrato solo sulla Fiorentina"
La Fiorentina del prossimo anno? Dobbiamo rimanere concentrati e finire questa stagione bene. Mancano ancora dei punti, la salvezza non è matematica. Siamo come tutti proiettati al futuro. Ci penseremo. Vanoli? Lo vedo tutti i giorni, quasi fin troppo. Ha fatto un lavoro straordinario che ancora dobbiamo terminare. Dopodiché ci siederemo con lui per vedere cosa sarà del futuro, nel bene della Fiorentina. Noi abbiamo come sempre in progetto di fare un consuntivo con Vanoli sulla stagione, il mercato nasce da un unione d'intenti tra siocietà e allenatore. Vedremo che calcio vorrà proporre e vedremo se le nostre idee combaciano. Mercato? Si fa con l'allenatore, quindi quando ci siederemo con l'allenatore faremo dei programmi come si fa al termine di stagione. Adesso è presto. Interesse della Roma? Fa piacere essere accostati a grandi club, ma sono arrivato a Firenze da poco e sono concentrato solo sulla Fiorentina.
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