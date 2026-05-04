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Massara nel pre: “Poco feeling con Gasperini? Non commento. Pensiamo al presente”

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Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole
Redazione VN

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Lo viviamo tutti con concentrazione sul presente e su queste partite che saranno fondamentali per la Champions League. Gasperini? Non voglio commentare. Oggi il futuro della Roma viene pianificato con una società sempre presente, tutti stanno lavorando al meglio per il presente della Roma. Rinnovi? Ci sono ancora dialoghi aperti.

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