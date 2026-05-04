Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma:
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Brescianini: “Ci ho sempre creduto, possiamo finalmente raddrizzare la stagione”
Brescianini parla prima di scendere in campo per la Fiorentina sul campo della Roma a chiudere la 35esima giornata
Abbiamo deciso di fare questa scelta, ci ho sempre creduto, ora dobbiamo portare la nave in porto e queste ultime partite ci devono aiutare a raggiungere il nostro obiettivo, possiamo raddrizzare una stagione difficile.
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