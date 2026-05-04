Ferrara: “Vanoli non si gioca la permanenza oggi. Paratici? Non servono smentite”

"Tenendo conto di come è andata di questa stagione, io eviterei di fare tanti se sui punteggi salvezza. Ma la Fiorentina, anche per orgoglio, non può sottovalutare questo impegno . Io spero che ci sia una grande prova d'orgoglio. Non credo che Vanoli si giochi la permanenza in queste gare, il futuro di Vanoli gira nella testa di Paratici, e nelle sue idee di calcio. Io devo solo ringraziare Vanoli, così come chi non ama il suo calcio. Va anche detto che Vanoli non poteva mostrare il suo calcio, ha dovuto pensare prima ad altre cose.

Il futuro

"Io chiedo solo che ci sia una grande visione di insieme in vista della prossima stagione. La Fiorentina è partita in questa stagione con una filosofia sbagliata, senza esterni offensivi. La Fiorentina è una squadra nata per giocare a calcio, ed i propri campioni giocavano a calcio. Paratici lavora al Viola Park da alcuni mesi, credo che abbia capito le idee di gioco di Vanoli. A me interessa solo che il prossimo allenatore vada d'accordo con Paratici sulla propria filosofia calcistica. Di voci ne girano a centinaia, incluse quelle su Paratici. La Fiorentina cosa doveva smentire, non ci sono state voci concrete su Paratici, nessun incontro, niente. La Roma ha il diritto di inserire Paratici nella propria lista. Per esempio, Grosso ha un contratto con il Sassuolo, ma la Fiorentina lo segue. Cosa dovrebbe fare il Sassuolo quindi? Paratici inoltre si deve ricostruire la propria immagine dopo tutto quello che è successo, se straccia un contratto di 4 anni, che figura ci fa?"