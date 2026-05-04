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Malusci: “Gudmundsson lo terrei, ma deve svegliarsi. Sui giovani la penso così”

Malusci Fiorentina
L'ex difensore viola Alberto Malusci, intervenuto durante il Pentasport, ha commentato i temi dell'attualità di casa Fiorentina
Alessio Vannini

Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alberto Malusci, ex viola intervenuto per commentare la situazione attuale a Firenze. Ecco le sue parole:

Sulla sfida contro i giallorossi

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"La gara di stasera è complicata. La Roma gioca per un obiettivo importante, mentre la Fiorentina al 90% è tranquilla. Mi aspetto una squadra leggera: la stagione storta è nata dalla troppa pesantezza nella testa, spero che stasera si possa vedere qualcosa di bello. Io sono favorevole ai giovani, ma non deve essere una forzatura: il giovane bravo è giusto che giochi. Domenica scorsa Braschi era l’unico attaccante di ruolo disponibile, per questo schierarlo non sarebbe stato un azzardo".

I limiti tattici e il caso Gudmundsson

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"Noi giochiamo con il falso nove, con tutti calciatori che vogliono palla sui piedi, mentre servirebbero più elementi capaci di muoversi nello spazio senza palla. Gudmundsson? Io lo terrei, perché i giocatori di qualità mancano in questo calcio, però è chiaro che lui deve darsi una mossa. Se dovesse rimanere quello visto finora, allora ci penserei a cederlo, ma le sue qualità restano indiscutibili. Speriamo che stasera sia la volta buona per lui".

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