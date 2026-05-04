Malusci: “Gudmundsson lo terrei, ma deve svegliarsi. Sui giovani la penso così”

Sulla sfida contro i giallorossi

"La gara di stasera è complicata. La Roma gioca per un obiettivo importante, mentre la Fiorentina al 90% è tranquilla. Mi aspetto una squadra leggera: la stagione storta è nata dalla troppa pesantezza nella testa, spero che stasera si possa vedere qualcosa di bello. Io sono favorevole ai giovani, ma non deve essere una forzatura: il giovane bravo è giusto che giochi. Domenica scorsa Braschi era l’unico attaccante di ruolo disponibile, per questo schierarlo non sarebbe stato un azzardo".