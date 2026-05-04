Oggi, al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alberto Malusci, ex viola intervenuto per commentare la situazione attuale a Firenze. Ecco le sue parole:
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Malusci: “Gudmundsson lo terrei, ma deve svegliarsi. Sui giovani la penso così”
Sulla sfida contro i giallorossi—
"La gara di stasera è complicata. La Roma gioca per un obiettivo importante, mentre la Fiorentina al 90% è tranquilla. Mi aspetto una squadra leggera: la stagione storta è nata dalla troppa pesantezza nella testa, spero che stasera si possa vedere qualcosa di bello. Io sono favorevole ai giovani, ma non deve essere una forzatura: il giovane bravo è giusto che giochi. Domenica scorsa Braschi era l’unico attaccante di ruolo disponibile, per questo schierarlo non sarebbe stato un azzardo".
I limiti tattici e il caso Gudmundsson—
"Noi giochiamo con il falso nove, con tutti calciatori che vogliono palla sui piedi, mentre servirebbero più elementi capaci di muoversi nello spazio senza palla. Gudmundsson? Io lo terrei, perché i giocatori di qualità mancano in questo calcio, però è chiaro che lui deve darsi una mossa. Se dovesse rimanere quello visto finora, allora ci penserei a cederlo, ma le sue qualità restano indiscutibili. Speriamo che stasera sia la volta buona per lui".
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