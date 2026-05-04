Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Gianfranco Monti, tornato a parlare del suo viscerale rapporto con la Fiorentina e della storica rivalità con la Roma, svelando un retroscena inedito legato a uno dei momenti più dolorosi della storia gigliata: la retrocessione del 1993.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Roma peggio della Juve. Quella volta che negai il saluto a Carnevale”
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Monti: “Roma peggio della Juve. Quella volta che negai il saluto a Carnevale”
Gianfranco Monti a muso duro sulla rivalità con la Roma: "Peggio della Juve". Poi svela un retroscena con Carnevale
Il peso della rivalità—
"Per me la Roma è addirittura peggio della Juventus", confessa Monti. "Vivendo da tanti anni nella Capitale e subendo le continue angherie da parte di colleghi e tecnici, è ovvio che sia così".
L'aneddoto con Carnevale—
Monti ha poi raccontato un singolare incontro ravvicinato con Andrea Carnevale, protagonista indiretto della retrocessione viola del 93': "Una sera, dopo una prima televisiva di Carlo Conti, andammo a cena a Roma. Al tavolo c'era l'ex moglie di Carnevale e poco dopo arrivò lui per presentarsi a tutti. In quel momento io non gli diedi la mano e gli dissi chiaramente: 'No, per me non è un piacere'. Lui ci rimase malissimo, io aggiunsi delle parole in toscano e lui capì immediatamente il motivo del mancato saluto".
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