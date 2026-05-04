Scarnecchia: “La Fiorentina riparta da Kean e Fagioli per tornare subito in Europa”

L'ex calciatore Roberto Scarnecchia è intervenuto per commentare la delicata sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina

Roberto Scarnecchia , ex calciatore della Roma e oggi Chef, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Sulla sfida dell'Olimpico

"La Fiorentina incontrerà tutte le grandi in questo finale di stagione: deve assolutamente fare ancora qualche punto. La Roma viene trascinata dai risultati di questo weekend e non può non approfittare degli scivoloni altrui. Sono sempre gare storiche quelle tra giallorossi e viola. Vanoli è un mio amico, quindi non so per chi fare il tifo stasera: la Roma cercherà di fare il proprio gioco per vincere".