Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e oggi Chef, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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Scarnecchia: “La Fiorentina riparta da Kean e Fagioli per tornare subito in Europa”
Sulla sfida dell'Olimpico—
"La Fiorentina incontrerà tutte le grandi in questo finale di stagione: deve assolutamente fare ancora qualche punto. La Roma viene trascinata dai risultati di questo weekend e non può non approfittare degli scivoloni altrui. Sono sempre gare storiche quelle tra giallorossi e viola. Vanoli è un mio amico, quindi non so per chi fare il tifo stasera: la Roma cercherà di fare il proprio gioco per vincere".
Il mercato e il nodo Kean—
"Con la carenza di punte che c'è in giro, la Fiorentina non deve assolutamente privarsi di Moise Kean. La squadra viola deve ripartire da uno zoccolo duro importante, non puoi darlo via. Bisogna programmare la prossima stagione con la volontà di raggiungere una coppa europea: puoi buttare giù un palazzo di cento piani in un attimo, ma per ricostruirlo ci vuole tantissimo. Chi potrebbe venire a Firenze con lo stesso valore di Kean? Questo è il grande interrogativo".
Il giudizio su Fagioli—
"A Fagioli non posso dare più di 6 in pagella, ma soltanto per la stagione generale della Fiorentina. Tuttavia, rimane un punto fermo: di registi buoni in Italia non ce ne sono. La Fiorentina dovrà ripartire proprio da Fagioli".
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