Su Rtv38 l'esperto allenatore Alfredo Aglietti ha parlato così del momento viola e soprattutto della situazione Kean:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Aglietti: “Kean? Per nessuna big è la prima scelta. ACF proverà a liberarsene”
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Aglietti: “Kean? Per nessuna big è la prima scelta. ACF proverà a liberarsene”
La difficile gestione dell'annata di Moise Kean nelle parole del tecnico
La Fiorentina non ha giocatori che possono risolverti la partita con una giocata, un calcio piazzato, un'invenzione... La Roma ce li ha, noi siamo ad un livello inferiore. Kean? In Italia non è la prima scelta di nessuno, rispetto a qualche anno fa è migliorato ma l'anno scorso gli è andato tutto bene. Al netto dell'aspetto caratteriale non semplicissimo, a chi potrebbe fare comodo tra le big? Di fronte a un'offerta di 30-35 milioni la Fiorentina faticherà a darlo via, ma farà di tutto per liberarsi di un ingaggio pesante come il suo. Se tu guadagni il triplo di me e mi fai vincere le partite alzo le mani, ma quando ci sono annate così diventa difficile la gestione da parte di un allenatore e di una società.
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