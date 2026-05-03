Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato così del momento della Fiorentina ormai a un passo dalla salvezza:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Domani vedo Ranieri terzino. Kean? Di lui prendi il bello e il brutto”
news viola
Amoruso: “Domani vedo Ranieri terzino. Kean? Di lui prendi il bello e il brutto”
L'opinione di Lorenzo Amoruso sul momento viola alla vigilia di Roma-Fiorentina
Come si ferma Malen? In Italia fa quello che si fa normalmente nel calcio olandese e che non faceva in Inghilterra. E' un giocatore che segna tanti gol ma lavora tanto per la squadra, fa uno-due, cerca quelle situazioni in cui dialogare. Se inizi ad avere contro gente come lui, Soulé, Dybala... domani dovremmo tenere molto coperta la zona centrale lasciando qualcosa sugli esterni, perché la Roma segna gran parte dei gol proprio dalla zona centrale. Secondo me Vanoli giocherà con Ranieri terzino al posto di Gosens e Rugani al centro. Kean? Vive nel suo mondo, diventerà padre per la seconda volta, si coccolerà suo figlio, di lui prendi il bene e il brutto. Non so se tornerà ai livelli dello scorso anno, in Italia non avrà mercato ma anche in Europa non credo, e in Arabia già l'anno scorso non ci è voluto andare. Da questa situazione la Fiorentina dovrà uscirne con tanti soldi e con un attaccante importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA