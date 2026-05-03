Italiano: “Qui si può fare calcio vero. L’anno prossimo voglio regalare gioie”

"Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest'anno. Sono certo che la società abbia ancora l'intenzione di crescere. L'anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero"