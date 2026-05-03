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VIOLA NEWS news viola radio e tv Italiano: “Qui si può fare calcio vero. L’anno prossimo voglio regalare gioie”

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Italiano: “Qui si può fare calcio vero. L’anno prossimo voglio regalare gioie”

Italiano: “Qui si può fare calcio vero. L’anno prossimo voglio regalare gioie” - immagine 1
Vincenzo Italiano è ottimista sul futuro del proprio Bologna, anche in vista della prossima stagione
Redazione VN

Vincenzo Italiano potrebbe rimanere al Bologna un altro anno. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Cagliari. Le parole dell'ex Fiorentina:

"Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest'anno. Sono certo che la società abbia ancora l'intenzione di crescere. L'anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero"

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