Fabio Grosso sembra uno dei favoriti per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Il tecnico del Sassuolo ha ottenuto una bella promozione in B, confermandosi anche al piano di sopra. Proprio l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Grosso a Dazn:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Carnevali: “Grosso? Non mi sorprenderebbe l’interesse delle big, ci parleremo”
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Carnevali: “Grosso? Non mi sorprenderebbe l’interesse delle big, ci parleremo”
Il Sassuolo dovrà fare i conti con gli interessamenti per Fabio Grosso. La Fiorentina lo segue con molta attenzione
"Faremo tutti le valutazioni. Le cose nel calcio cambiano in fretta: ha un anno di contratto, sta bene e ha vatto un ottimo lavoro. Non mi sorprenderebbe se un grande club lo volesse. Nel caso ci siederemo al tavolo con lui"
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