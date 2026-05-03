Palladino: “Tutti siamo sotto pressione, tra poco faremo le nostre valutazioni”

“Se mi sento sotto esame? Siamo tutti sotto esame, dobbiamo tutti dare qualcosa di più. Ma non butterei quanto fatto di buono. Questo è un gruppo che sta insieme da tanti anni, ha dato tanto e ha vinto. Hanno dimostrato di essere un gruppo di grandi valori. A fine campionato parlerò con la società, parleremo e faremo le valutazioni su quella che è stata la stagione. Dobbiamo difendere il settimo posto in questo rush finale. Sono felice del percorso fatto da questi ragazzi, ho preso questa squadra in una situazione abbastanza delicata. Non sono felice del settimo posto perché punto sempre a qualcosa in più, perché fino alla fine di questo campionato dobbiamo dare tutto, per prepararci ad un'Atalanta più forte il prossimo anno".