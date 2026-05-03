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Trevisani vs Callegari su Grosso a Firenze: “Ce lo vedrei”, “No, meglio altrove”

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I giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari sono intervenuti a Sport Mediaset esprimendo il loro parere su Fabio Grosso.
Redazione VN

I giornalisti Riccardo Trevisani e Massimo Callegari sono intervenuti a Sport Mediaset esprimendo il loro parere sulla possibilità di vedere Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina e se possa essere o meno la soluzione giusta per i viola e per lui. Ecco le loro dichiarazioni.

Trevisani: "Lo vedrei bene a Firenze"

Callegari: "Bologna potrebbe essere per Grosso uno step di crescita rispetto al Sassuolo con cui ha fatto bene, ma senza le pressioni esasperate di una piazza come Firenze"

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