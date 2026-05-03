Chi al posto di Vanoli? L'identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente

Paolo Vanoli arriva a Roma con la consapevolezza che il suo futuro è già segnato.«La riconferma? Per me parlano i numeri», ha tagliato corto Vanoli dopo il pareggio con il Sassuolo. I numeri però in questo caso quasi certamente non basteranno, perché l'idea di Fabio Paratici, che da febbraio è diventato ds della Viola, è aprire un nuovo corso con un nuovo allenatore. Salvo clamorose sorprese a giugno sarà rivoluzione a cominciare dalla panchina.