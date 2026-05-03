Paolo Vanoli arriva a Roma con la consapevolezza che il suo futuro è già segnato.«La riconferma? Per me parlano i numeri», ha tagliato corto Vanoli dopo il pareggio con il Sassuolo. I numeri però in questo caso quasi certamente non basteranno, perché l'idea di Fabio Paratici, che da febbraio è diventato ds della Viola, è aprire un nuovo corso con un nuovo allenatore. Salvo clamorose sorprese a giugno sarà rivoluzione a cominciare dalla panchina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Vanoli-Fiorentina, sarà addio. I nomi sono 3, ma occhio alla sopresa”
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Gazzetta: “Vanoli-Fiorentina, sarà addio. I nomi sono 3, ma occhio alla sopresa”
Chi al posto di Vanoli? L'identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente
Chi al posto di Vanoli—
L'identikit è quello di un tecnico giovane, ambizioso e giochista, che sappia soddisfare un palato esigente come quello della tifoseria viola. In pole c'è Fabio Grosso del Sassuolo ma è forte anche la candidatura di Daniele De Rossi del Genoa.
La sorpresa di Paratici—
Alla lista si è aggiunto pure Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Occhio però alle possibili sorprese. Nel frattempo Vanoli pensa solo alla salvezza: il suo obiettivo è chiudere a testa alta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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