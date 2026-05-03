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Berardi è sicuro: “Grosso è tanta roba, ci tiene tutti sul pezzo”

Berardi è sicuro: “Grosso è tanta roba, ci tiene tutti sul pezzo” - immagine 1
Domenico Berardi elogia Fabio Grosso, dopo una stagone di livello
Redazione VN

La Fiorentina continua a seguire Fabio Grosso. Il suo Sassuolo oggi ha dominato il Milan, con Berardi in grande spolvero. Proprio il capitano ha parlato del proprio tecnico a Dazn:

"Grosso ci tiene tutti sul pezzo, non è facile gestire 30-31 ragazzi. È stato bravo in questo, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Ama tenere il gruppo compatto, senza correre rischi, però, quando abbiamo la palla sappiamo giocare e lo abbiamo dimostrato. Stiamo migliorando partita dopo partita. Il mister tanta roba, è bravo"

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