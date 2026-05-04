Cecchi: “Tra Vanoli e Grosso scelgo il secondo. Confermarlo sarebbe un errore”

Il noto giornalista Stefano Cecchi ha parlato a poche ore dalla sfida di stasera all'Olimpico tra Roma e Fiorentina

Alessio Vannini 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 14:14)

Le parole di Stefano Cecchi, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, a poche ore dalla partita contro la Roma. Ecco le sue parole:

Sulla sfida contro la Roma — "Dovrebbe accadere l’impensabile per vedere una Fiorentina in Serie B. Stasera ci aspettiamo una squadra più leggera, però ho brutti presagi. Visti i risultati di ieri, credo proprio che la Roma abbia degli stimoli maggiori rispetto alla Fiorentina. Nella mia scala di squadre mal digerite, c'è prima la Juventus e seconda la Roma: il mancato gol di Carnevale all'Udinese nel '93, che ci mandò in B, mi è sempre rimasto sullo stomaco. Mi aspetto che la squadra vada a giocarsela senza patemi. Vorrei vedere i giovani in campo, ma se Vanoli non mettesse Braschi non facciamo ulteriori drammi".

Il futuro di Vanoli e l'ombra di Grosso — "Vanoli dovremmo soltanto ringraziarlo, però confermarlo sarebbe un errore. Il dissenso nei suoi confronti è talmente alto che rischi di annebbiare il processo di ricostruzione della prossima stagione. Farsi condizionare dalla piazza è un errore, ma andarci contro in maniera così massiccia non è buono. Tre mesi fa la salvezza era difficilmente pensabile, per questo lo ringrazierò. Grosso? Ha fatto molto bene a Sassuolo, anche se in molti lì sono riusciti a imporsi. Il vantaggio di Grosso sarebbe la novità: alla Fiorentina serve una rifondazione e l’idea di ripartire con aria nuova mi fa preferire lui a Vanoli".

Il bilancio sui singoli — "In questa stagione non ha funzionato l’insieme e di conseguenza hanno fatto fatica tutti i singoli. Solo Fagioli e Parisi hanno fatto meglio dell’anno scorso. Gudmundsson? Viste le due stagioni vissute in viola, me ne potrei anche privare. Kean invece, senza una grande offerta, rimarrà, ma se andasse via non avrei grossi problemi".